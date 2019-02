E' terminato 1-1 l'anticipo del venerdì in Bundesliga, valido per il 23esimo turno. Il Werder Brema e lo Stoccarda si dividono la posta in palio: ospiti in vantaggio dopo appena 2' con Zuber, raggiunti poi al 45' da Klaassen. I biancorossi restano al terzultimo posto con 16 punti, il Werder è nono con 32 punti.