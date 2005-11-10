Cagliari-Bologna 0-2: il tabellino della gara
Alessio De Silvestro
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro (1' st Sugawara), Deiola, Rodriguez, Obert; Adopo, Winks (1' st Gagliardini), Romano (30' st Fadera); Massolin (40' st Aurelio), Maldini (22' st Carlos); Mendy. A disposizione: Sherri, Radunovic, Fazzini, Nzola, Ciervo, Kofler, Mina, Liteta, Sulev, Sugamele. Allenatore: Pisacane
Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Darmian (40' st Vitik), Casale, Theate; Zortea (30' st Libra), Ferguson, Pobega, Juan Miranda (30' st Alhassane); Bernardeschi (43' st Mbangula), Cambiaghi; Odgaard (30' st Amondarain). A disposizione: Pessina, Happonen, Helland, Moro, Dovbyk, Heggem, El Azzouzi, Enem, De Silvestri. Allenatore: Palladino
Arbitro: Bonacina
Marcatori: 13' st Casale (B), 34' st rig. Bernardeschi rig. (B)
Ammoniti: Bernardeschi (B), Zé Pedro (C), Gagliardini (C), Deiola (C)