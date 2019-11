Fonte: dall'inviato Francesco Aresu

Cinque gol del Cagliari alla Primavera nell’amichevole del pomeriggio ad Asseminello, con tante assenze per gli impegni delle Nazionali. Doppietta di Cerri e un gol a testa per Nainggolan, Oliva e Ragatzu. Tanti esperimenti per Maran, che nel primo tempo ha provato in difesa la coppia Faragò-Lykogiannis, con Nainggolan sulla trequarti dietro Cerri-Ragatzu. Nella ripresa alcuni cambi, con Joao Pedro a prendere il posto del Ninja. Sono rimasti a riposo Pisacane, Cigarini e Simeone. Buona prova per Oliva in regia e Faragò, insieme ad alcuni elementi della Primavera, su tutti Ladinetti (entrato nella ripresa) e il baby Masala, classe 2004.