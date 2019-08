Cagliari, i nuovi acquisti Simeone e Olsen lavorano già in gruppo

© foto di Giacomo Morini

Il Cagliari si è allenato questo pomeriggio al Centro sportivo di Asseminello, a due giorni di distanza dalla sfida di domenica sera contro l'Inter alla Sardegna Arena, per la seconda giornata di campionato. L'organico rossoblù da oggi conta su due nuove unità: i neo-acquisti Giovanni Simeone e Robin Olsen hanno lavorato insieme ai compagni. La giornata di lavoro è iniziata con l'analisi di video. Subito dopo, la squadra si è trasferita sul campo per svolgere l'attivazione tecnica. Quindi, spazio alla parte tattica: sviluppi difensivi e offensivi di squadra in preparazione alla gara di domenica. I giocatori hanno poi effettuato una serie di esercitazioni di cross e tiri in porta. Personalizzato per Fabrizio Cacciatore. Domani mattina è in programma una nuova sessione di allenamento. Al termine della seduta mister Rolando Maran incontrerà i media nella sala stampa del centro sportivo di Assemini. Lo riporta il sito ufficiale del club sardo.