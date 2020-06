Cagliari-Torino 4-2: il tabellino della gara

Ecco di seguito il tabellino della gara:

Cagliari (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Ceppitelli, Carboni (42’ st Cacciatore); Mattiello (14’ st Ionita), Nandez, Rog, Nainggolan (14’ st Cigarini), Lykogiannis (21’ st Pellegrini); Joao Pedro (42’ st Ragatzu), Simeone. All.: Zenga

Torino (3-4-3): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri (14’ st Ansaldi), Meité, Rincon (29’ st Lukic), Aina (29’ st Singo); Edera (14’ st Verdi), Belotti, Berenguer (35’ st Millico). All.: Longo

Arbitro: Mariani

Marcatori: 12’ Nandez (C), 18’ Simeone (C), 1’ st Nainggolan (C), 15’ st Bremer (T), 20’ st Belotti (T), 24’ st Joao Pedro (C)

Ammoniti: Mattiello, Cigarini, Carboni (C)