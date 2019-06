Calabria spera nell'Europeo: "Non so se ce la farò, ci provo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Davide Calabria spera ancora di partecipare all'Europeo Under-21. Il terzino del Milan, infortunatosi nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio, ha scritto sui propri account socia: "Con la testa, con il cuore e da qualche giorno con le gambe sono qui. È una speranza. Mi attacco a quella. Non so ancora se ce la farò, non so ancora come risponderà davvero il mio fisico alle reali sollecitazioni del campo. Ma ce la sto mettendo tutta. E a prescindere se riuscirò ad essere nei 23, sono orgoglioso di questa maglia e di questo gruppo. Forza ragazzi e forza Italia".