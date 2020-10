Calcio e Covid-19, parla Mirante: "Protocollo preciso. Abbiamo il dovere di fidarci del sistema"

Ci credi che il campionato finisca nonostante il Covid-19? A rispondere alla domanda di SportWeek, è il portiere della Roma, Antonio Mirante, che si sofferma sui possibili stop per il mondo dello sport: "Devo crederci. C’è un protocollo preciso, basta seguirlo, consapevoli che noi giocatori siamo persone normali e come tali possiamo ammalarci. È successo anche a me, anche se per fortuna in estate. Abbiamo il dovere di affrontare con grande attenzione il problema, ma anche di fidarci del sistema".