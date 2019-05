© foto di Imago/Image Sport

Presente a Madrid in vista della finale di Champions League, l'ex centrocampista dell'Inter Esteban Cambiasso ha anticipato i temi di Tottenham-Liverpool. "Mi aspetto una partita spettacolare. Sono due squadre che mettono in campo grandissima intensità, se vediamo il percorso delle due formazioni possiamo avere belle speranze. Klopp o Pochettino? E' difficile essere imparziali, non solo per un discorso di nazionalità, ma anche perché sono un po' un sostenitore del Tottenham. Però, se parliamo di risultati, ciò che ha fatto Klopp è meraviglioso: due finali di Champions consecutive, la Premier persa solo all'ultima giornata. Quello che ha fatto Klopp è davvero incredibile", le parole dell'argentino a Sky Sport.

Un commento anche su Antonio Conte, nuovo tecnico dell'Inter presente a Madrid. "Che sia successo oggi alla vigilia di una finale a Madrid è solo una coincidenza. Spero sia un ciclo che regali successi comunque", ha aggiunto Cambiasso.