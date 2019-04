Caso stadio Roma, nel 2017 un incontro per superare lo stop

Un incontro per superare lo stop allo stadio di Tor di Valle. Accadde nel 2017: secondo quanto scrive Il Messaggero, il sindaco di Roma, Virginia Raggi, organizzò un incontro a casa di Dario D'Innocenti, presidente del Municipio IX, per superare le resistenze sull'impianto. Le pressioni sugli esponenti politici per arrivare al voto desiderato sono uno temi su cui sta proseguendo l'indagine relativa al caso che rischia sempre più di far cadere il sindaco a cinque stelle.