Chelsea-Siviglia 0-0, le pagelle: l'attacco dei Blues fa flop, bene Diego Carlos

CHELSEA-SIVIGLIA 0-0

Marcatori: -

CHELSEA

Mendy 6.5 - Nel primo tempo compie un grande intervento sul colpo di testa di Gudelj. Nella ripresa risponde presente quando chiamato in causa.

James 6.5 - Corre tanto sulla fascia destra, come un treno. È un’ala aggiunta nel 4-2-3-1 di Lampard, arriva con grande facilità al cross. Dietro duella ad armi pari con Ocampos.

Thiago Silva 6.5 - Solito muro in fase difensiva, è attento e deciso negli interventi sugli attaccanti avversari.

Zouma 6 - Anche lui, come il compagno di reparto, legge bene le intenzioni degli avversari e protegge alla grande la porta di Mendy.

Chilwell 6 - Avanza meno sulla fascia rispetto a James, tocca a lui dare equilibrio in difesa. Ogni tanto perde di vista Suso, ma tutto sommato se la cava.

Kanté 6 - Recupera tanti palloni, ma spesso è impreciso nell’ultima giocata. La sua solita gran partita di “pulizia” a centrocampo c’è.

Jorginho 5.5 - Non è una serata da ricordare, Rakitic lo fa dannare. E poi il giallo preso in avvio di gara lo costringe a giocare con il freno a mano tirato (Dal 65’ Kovacic 6 - In palla, entra bene in partita).

Mount 5 - Nel primo tempo è impalpabile, quasi fatica a trovare la giusta collocazione sul terreno di gioco. Nella ripresa praticamente non scende in campo e Lampard lo toglie dopo un'ora totale di gioco (Dal 61’ Ziyech 5.5 - Entra nel peggior momento del Chelsea, che da lì in poi non si affaccia quasi mai dalle parti di Bounou).

Havertz 5.5 - Parte bene, provando a duettare con Werner. Poi, alla distanza, cala vistosamente ed esce un po’ dalla partita.

Pulisic 5 - Non era al meglio della condizione e in effetti si vede. Si nota poco, Acuna non gli concede spazio e lui fatica ad accendersi (Dal 90’ Hudson-Odoi s.v.).

Werner 5 - Ha un paio di occasioni per provare a lasciare il segno, compresa quella nel finale di primo tempo, ma le stecca anche piuttosto goffamente (Dal 90’ Abraham s.v.).

SIVIGLIA

Bounou 6 - Ci sa fare con i piedi quando c’è da dare il via all’azione, offre garanzia tra i pali. Anche se nella prima frazione di gioco assiste al match da spettatore non pagante.

Jesus Navas 6 - Meno propositivo rispetto al solito nel primo tempo, ma è prevedibile avendo a che fare con talenti del calibro di Mount e Havertz. Nella ripresa si scatena e confeziona due-tre cross, che non vengono sfruttati da De Jong.

Diego Carlos 7 - Un paio di chiusure da centrale d’alta categoria, baluardo difensivo anche quando il compagno di reparto alza bandiera bianca.

Gomez 6 - Parte bene, facendo a sportellate con Werner. Poi si fa male ed è costretto a lasciare il campo (Dal 33’ Jordan 6.5 - È il grande escluso dall’undici di partenza; entra a gara in corso e ci mette un po’ per ambientarsi. Ma poi gioca bene, soprattutto nella ripresa e sfiora l'eurogol).

Acuna 6.5 - Protegge la propria fascia dai possibili attacchi di Pulisic e ribalta con facilità il fronte, sovrapponendosi frequentemente a Ocampos. Una freccia.

Gudelj 6 - Dà sostanza in mezzo al campo e anche un po’ di idee, lasciando a Rakitic il compito di fare il pendolino sulla trequarti.

Fernando 6.5 - Muscoli e fisicità, recupera tanti palloni. Bene anche in difesa, dopo l’uscita di Gomez.

Rakitic 6 - Ha grande voglia di fare e si vede, ma a volte sbaglia l’ultimo passaggio: roba non da lui. È comunque sempre vivo nella manovra del Siviglia (Dal 79’ Vazquez s.v.).

Ocampos 6.5 - Alterna grandi giocate a qualche momento di pausa, non è continuo nel periodo di tempo in cui è in campo. Ma la sua prova resta positiva.

Suso 5.5 - Un po’ il “copia e incolla” di Ocampos: si vede a sprazzi, a volte appare anche un po’ svogliato. Poco cattivo (Dal 56’ Oliver Torres - Sbaglia qualche semplice appoggio, un po' distratto).

De Jong 5 - Si nota poco, stretto nella morsa tra Thiago Silva e Zouma. La sua non è una serata semplice, non si contano occasioni da gol create (Dal 79’ En-Nesyri s.v.).