A margine del vano successo sul Tottenham (Spurs qualificati in virtù del maggior numero di reti messe a segno in trasferta), Pep Guardiola ha parlato nella sala stampa dell'Etihad: "È dura e crudele, ma dobbiamo accettarlo. È stata una bella partita per tutti. Nella ripresa abbiamo fatto di tutto. Non era semplice creare occasioni, ma ne abbiamo create molte. Abbiamo fatto degli errori ma siamo stati puniti severamente. Congratulazioni al Tottenham, a cui faccio i miei auguri per la semifinale. Il gol di Llorente? Supporto il VAR, ma da una prospettiva sembra essere fallo di mano, forse non da quella dell'arbitro".