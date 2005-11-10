Como-Manchester United 4-1: il tabellino della gara
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Alessio De Silvestro
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21.10.2026 21:35Altre Notizie
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© foto di Federico De Luca 2026
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Como (4-2-3-1): Butez; Couto (35’ st Smolcic), Ramón, Kempf, Valle; Perrone (35’ st Dossena), Milla; Da Cunha (24’ st Kaiki), Nico Paz (35’ st Ricci), Baturina (19’ st Caqueret); Douvikas. A disp.: Sanchez, Ginelli, Liberali. All.: Fabregas
Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Dalot, de Ligt (34’ st Amass), Maguire, Mazraoui; Mount, Santos (1’ st Baleba); Mbeumo (40’ st Lacey), Tielemans, Cunha (1’ st Diallo); Fernandes (22’ st Zirkzee). A disp.: Heaton, Darlow, Kamason, Armer, T. Fletcher, J. Fletcher, Thompson. All.: Carrick
Arbitro: Jablonski (Germania).
Marcatori: 2’, 57’ Nico Paz (C), 49’ Douvikas (C), 76’ Ramón (C), 91’ Zirkzee (M).
Ammoniti: Kempf (C), Santos (M), Baleba (M), Lacey (M).
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