Condò: "L'Atalanta deve andare avanti in molte competizioni. Attacco ricco"

Il giornalista Paolo Condò, ai microfoni di SKY, ha commentato la vittoria dell'Atalanta contro il Midtjylland. "L'Atalanta deve andare avanti in molte competizioni perché ne ha tanti da far ruotare. C'è Lammers che in campionato ne ha messi due, il recupero di Ilicic, che è un altro Miranchuk, in gol Zapata, Muriel e Gomez. Poi Malinovskyi... Per i tre posti offensivi hai un casting di straordinaria ricchezza".