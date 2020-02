Conti o Calabria? Tutti i ballottaggi del Milan in vista del derby

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Con Ibrahimovic, dato in recupero in vista del derby, nell'attacco del Milan ci dovrebbe essere Rafael Leao, anche se il giovane portoghese - sottolinea Tuttosport - è apparso un po' in ombra nelle ultime uscite. Va però ricordato come la sua velocità, nella gara d’andata, mise in grande difficoltà Godin e questo confronto potrebbe essere una delle chiavi a favore dei rossoneri. Ante Rebic, però, ha dimostrato di essere un ottimo momento, soprattutto come spacca partite e potrebbe insediare la maglia da titolare di Leao.

Centrocampo - In mezzo al campo si tornerà alla normalità, con il rientro di Bennacer dalla squalifica al fianco di Kessie e lo slittamento di Calhanoglu sulla corsia di sinistra mentre, a destra, ci sarà Castillejo.

Esterni - Più incertezza per ciò che riguarda il reparto difensivo. A destra, sia Conti sia Calabria non sono al massimo della condizione, ma il ballottaggio dovrebbe essere tra loro due. Occhio, però, al terzo incomodo ovvero Alexis Saelemaekers, che potrebbe sbucare fuori dal mazzo a sorpresa qualora uno dei due compagni non dovesse dare le giuste garanzie.

Difesa - L'altro ballottaggio è quello relativo al centrale di destra che affiancherà Romagnoli. Qui, a giocarsi il posto, sono Mateo Musacchio e il rientrante Simon Kjaer, che ha smaltito la febbre che lo ha messo fuorigioco contro il Verona. A sinistra la conferma di Theo Hernandez con Gigio Donnarumma tra i pali. Nelle prossime ore si capirà anche se Pioli porterà Daniel Maldini in panchina.