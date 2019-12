A Milano appuntamento per stabilire ordine di svolgimento gare

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 05 DIC - Si svolgeranno domani in Lega a Milano i sorteggi per stabilire l'ordine di svolgimento delle gare degli ottavi di finale, e laddove si rendesse necessario dei quarti, di Coppa Italia di due squadre di Serie A. L'appuntamento è per le 15, nella sede della Lega di via Rosellini. (ANSA).