Il finale di Cagliari-Juventus, dopo il gol di Moise Kean, ha scatenato la reazione di Daniele Adani. L'ex calciatore, ora apprezzato opinionista di Sky Sport, ha così parlato durante il post-gara della Sardegna Arena: "Questa sera abbiamo perso tutti per l’ennesima volta, è un’altra figura di merda da parte del nostro Paese. Nel giorno in cui abbiamo salutato il boxing-day per la prossima stagione, si verifica per l’ennesima volta un episodio simile. Kean non ha fatto niente per meritare cori razzisti”.