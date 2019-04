© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il giorno dopo i cori razzisti di alcuni tifosi del Cagliari nei confronti di Moise Kean e Blaise Matuidi arrivano messaggi di supporto ai due bianconeri. Tra gli altri, via Instagram, ecco Paul Pogba: "Appoggio ogni lotta contro il razzismo, siamo tutti uguali. Bravi italiani svegliatevi, non potete lasciare un piccolo gruppo razzista parlare per voi".