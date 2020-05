Coronavirus, il bollettino della Lombardia: 522 nuovi contagiati, 111 morti in 24h

La Regione Lombardia nelle ultime 24 ore ha effettuato 14.080 tamponi e ha individuato 522 nuovi positivi al COVID-19. Sono 111 i decessi registrati nell'ultimo giorno tra gli affetti da Coronavirus per un totale di 15.296 morti dall'inizio dell'epidemia. Cala ulteriormente la pressione sulle strutture sanitarie: -10 ricoverati in terapia intensiva, -189 ricoverati non in TI. I guariti sono oltre 30mila, +653 nelle ultime 24 ore. In basso i grafici.