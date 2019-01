Cragnotti: "Auguro vittorie alla Lazio, la società faccia investimenti"

© foto di Federico Gaetano

La Lazio compie 119 anni e, tra le persone che hanno voluto fare gli auguri al club biancoceleste, c'è anche l'ex presidente Sergio Cragnotti, nato anche lui il 9 gennaio (oggi compie 79 anni): "E' sempre un onore oltre che un piacere festeggiare il mio compleanno insieme a quella della Lazio, alla quale auguro, a lei ed a tutti i suoi splendidi tifosi, rispetto e vittorie", ha commentato ai microfoni di Radio Incontro Olympia. "La società, alla quale vanno i miei complimenti per il lavoro che sta svolgendo, deve provare a raggiungere gli obiettivi prefissati, cercando di acquistare i migliori giocatori possibili, i campioni, che abituati a vincere aiutano nelle vittorie. Il calcio oggi va nella direzione che avevo previsto io decidendo, storicamente per la prima volta nella storia di un club di calcio, di far entrare la Lazio in Borsa. I diritti televisivi la fanno da padrona, certo è che non bastano per arrivare e confermarsi ai massimi livelli del calcio nazionale e continentale. Servono investimenti importanti. Il mio presente? Distaccato dal calcio, ma sempre con l'aquila nel cuore", ha proseguito.