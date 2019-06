Cristiano Ronaldo, mancia stellare per i dipendenti del resort

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere dello Sport riporta un curioso retroscena sulle vacanze in Grecia di Cristiano Ronaldo. Il fenomeno è stato in questi giorni con famiglia e amici a Costa Navarino nel lussuoso resort dove lo scorso anno venne raggiunto dal presidente della Juventus, Andrea Agnelli, per brindare al clamoroso trasferimento in bianconero. CR7 ha soggiornato al Royal Villa Methoni, una struttura con una vista mozzafiato e dotata di ogni benefit, dal costo di 8 mila euro a notte. Prima di salutare e dirigersi in Costa Azzurra, emerge dal gossip dei media ellenici, Ronaldo avrebbe lasciato 20 mila euro di mancia allo staff del resort, come ringraziamento per aver tenuto lontano i curiosi e soprattutto gli obiettivi indiscreti dei paparazzi. Riporta TuttoJuve.com