Da Milano a Verona, è la settimana dei fratelli Esposito

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Una settimana molto particolare per la famiglia Esposito, che difficilmente scorderà queste emozioni che la sette giorni che a breve si chiuderà ha regalato.

Era mercoledì, e Sebastiano Esposito ha fatto il suo esordio in Champions League, nella ripresa del match che la sua Inter ha giocato contro il Borussia Dortmund: subentrato a Lukaku, è divenuto il più giovane debuttante in Champions nella storia del club nerazzurro. Da ricordare che il classe 2002 aveva già esordito in Europa League contro l'Eintracht Francoforte nella passata stagione. Oggi invece, suo fratello Salvatore, invece, classe 2000, ha siglato oggi il primo gol in Serie B: gol che però non ha permesso al Chievo Verona di portare a casa i tre punti. I clivensi, infatti, non sono andati oltre l'1-1 contro il Cosenza.