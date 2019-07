Dani Alves si candida, il Tre Fiori ci prova: "Ti offriamo trofei e piadina"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tra Barcellona, Manchester City, Inter e Juventus, per Dani Alves spunta anche l'opzione... Tre Fiori. Il club di San Marino ha infatti colto la palla al balzo dopo l'ironico post del campione brasiliano su Instagram , invitandolo - altrettanto ironicamente - a scegliere la propria squadra come prossima destinazione. "'Ei Dani! Abbiamo visto il tuo CV, niente male! Noi siamo il Tre Fiori, la squadra più titolata della Repubblica di San Marino. Ti unisci a noi per vincere altri trofei? Saremmo contenti di accoglierti qui a San Marino! Buon calcio e piadina deliziosa ti aspettano!'. Dani Alves cerca squadra e questa è la nostra proposta! Cosa dite? Saranno i nostri traguardi raggiunti o la piadina a convincerlo?", la simpatica risposta social del Tre Fiori.