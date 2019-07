© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Senza squadra dallo scorso 30 giugno, Dani Alves ha provato, ironicamente, a sfruttare Instagram e il mondo dei social per trovare un nuovo progetto sportivo. "Cerco lavoro, dove porto il mio curriculum? Qualcuno mi faccia sapere se ha il tempo di leggere", le sue simpatiche parole. Il laterale brasiliano, classe '83, in queste settimane si è offerto d'altronde a Juventus, Inter, Barcellona, Tottenham e Manchester City, senza però riuscire - almeno per ora - a ottenere un nuovo contratto. Questo post potrà mai aiutarlo?