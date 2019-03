© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A RMC Sport, durante Maracanà, è intervenuto il tecnico Gianni De Biasi per parlare degli argomenti di giornata.

Sulla situazione Udinese

"Ho vissuto la stessa cosa di Nicola, io sono rimasto solo due mesi all'Udinese. Almeno lui ha conosciuto la città. Questo fa capire la serietà in certe decisioni. Forse non conoscevano prima l'allenatore, c'è troppa leggerezza in certe decisioni".

Sull'esonero di Di Francesco

"E' una sconfitta per tutti l'esonero. Credo che i problemi di fondo siano altri, non sono quelli in campo. C'è molta confusione dentro la società, ho sentito Monchi che dice cose diverse rispetto a Pallotta e questo fa capire la situazione all'interno della Roma. Credo che Di Francesco abbia condiviso le idee della società. Non credo che fosse felice di dar via il portiere o altri giocatori importanti, ma bisogna sposare l'una e l'altra situazione. Se si fosse impuntato Di Francesco, che non ha vinto nulla, sarebbe andato subito via. La triade deve essere presidente-direttore-allenatore. Se questa è forte, si vince".