Sette giorni fa era presente a Torino per il saluto di Andrea Barzagli all'Allianz Stadium, adesso Gianluigi Buffon rende omaggio anche a Daniele De Rossi. L'ex portiere della Juventus, che ha condiviso una lunga esperienza in Nazionale (Mondiale del 2006 compreso) con il centrocampista della Roma, è all'Olimpico per assistere all'addio del centrocampista alla formazione capitolina. Presente in tribuna, al fianco dell'estremo difensore del Paris Saint-Germain c'è l'attore Claudio Amendola.