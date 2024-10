De Rossi, cosa c'è dietro alla scelta di cambiare agente? Obiettivo rientrare (forse non alla Roma)

Il contratto di Daniele De Rossi con la Roma è ancora per tre anni, ma probabilmente l'allenatore vuole rientrare prima. Perché altrimenti non avrebbe senso cambiare agente in questo determinato momento, con tre stagioni pagate dai giallorossi e la possibilità, peraltro abbastanza concreta considerando le parole dei Friedkin, di avere un futuro in giallorosso. "Ci teniamo a dire questo: nutriamo un profondo rispetto per Daniele, convinti che avrà una carriera di successo come tecnico, e magari un giorno tornerà alla Roma. Separarsi da lui è stata una decisione difficilissima, ma l’abbiamo presa con la convinzione che sia la strada giusta per puntare ai trofei in questa stagione".

La gestione poco equilibrata delle scorse settimane quindi potrebbe portare a un ribaltone. Però il cambio di agente è davvero un colpo di scena particolare. Perché ti affidi a un'agenzia di queste dimensioni quando hai bisogno di trovare nuovi contatti e contratti. La LIAN di Ramadani è specializzata in allenatori - Sarri, Gotti, Semplici, Cioffi, D'Aversa, etc - e il profilo di De Rossi può essere quello giusto per trovare un club di alto livello, opportunità rientro Roma a parte.

Anche perché le agenzie guadagnano sui contratti "nuovi" e quello di De Rossi non sarà aggiornato in giallorosso per un po'. È chiaro che avere - eventualmente - in procura l'eventuale vecchio nuovo allenatore della Roma ti può dare accesso a certe informazioni privilegiate per muoversi sul mercato dell'intermediazione.