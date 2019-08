De Rossi e il secondo esordio. Del Piero: "Io mi sentii un po' perso"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Daniele De Rossi è pronto a esordire con la maglia del Boca Juniors, Quella della notte contro l'Almagro potrebbe essere la prima partita senza i colori giallorossi. Alessandro Del Piero, che conosce bene quello che passerà per la testa dell'ex compagno di Nazionale, gli ha voluto dedicare un pensiero sui social: "Chissà come si sentirà Daniele De Rossi, pronto a scendere in campo con il Boca Juniors per la prima volta senza i colori della vita addosso. Io mi sentii un po' "perso”. In bocca al lupo e un grande abbraccio Daniele".