De Rossi, i tifosi della Roma invadono tutte le pagine social di Boston

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La protesta dei tifosi della Roma nei confronti di James Pallotta fa il giro del mondo. E arriva sui social statunitensi. I supporter giallorossi, evidentemente non contenti dell'addio di Daniele De Rossi, hanno infatti preso di mira una serie di pagine Facebook legate alla città di Boston: nel mirino la pagina del portale boston.com, del Boston Globe, dei Boston Celtics, di un ristorante di Boston gestito dalle sorelle di Pallotta. Il presidente giallorosso, ça va sans dire, è infatti cresciuto nella capitale del Massachusetts. I vari media raggiunti sono stati intasati da commenti non particolarmente gentili (anzi, chiaramente offensivi) nei confronti del numero uno romanista. E si sono iniziati a interrogare sul perché di questo attacco mediatico. Raggiunto dal Boston Globe, il vice presidente del Roma Club New York, Luca Martano ha spiegato la situazione: "De Rossi è uno di noi, ma sono stupito anche io da tutto questo e penso che lo sia lo stesso Pallotta".