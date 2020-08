Decisione senza precedenti in NBA: Bucks boicottano i playoff per solidarietà a Jacob Blake

Clamorosa decisione dei Milwaukee Bucks, formazione militante in NBA. La squadra ha infatti deciso di boicottare gara 5 dei playoff, in programma contro gli Orlando Magic, per solidarietà nei confronti di Jacob Blake, ventinovenne ragazzo di colore che rimarrà probabilmente paralizzato a vita per i colpi di proiettile ricevuti dalla polizia di Kenosha, Wisconsin. Proprio lo stato da dove provengono i Bucks, i cui giocatori hanno deciso di rimanere negli spogliatoi, con un gesto che ha trovato l'unanime consenso di tanti colleghi, a partire da Lebron James (che ha twittato contro Trump). La NBA ha reso noto che la partita è stata cancellata e sarà riprogrammata così come le gare tra Houston e Oklahoma, nonché Los Angeles Lakers e Portland.

The NBA and the NBPA today announced that in light of the Milwaukee Bucks’ decision to not take the floor today for Game 5 against the Orlando Magic, today’s three games – MIL-ORL, HOU-OKC and LAL-POR have been postponed. Game 5 of each series will be rescheduled.

— NBA (@NBA) August 26, 2020