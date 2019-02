Palermo, il fondo York interessato al club: giro d'affari da 20 miliardi

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Secondo quanto riportato da Il Giornale di Sicilia il gruppo americano interessato all’acquisto del Palermo sarebbe la York Capital Management, uno hedge fund internazionale con un patrimonio di asset gestiti di circa 20,5 miliardi di dollari. Un fondo quindi molto simile a quello Elliott che detiene le quote del Milan e che quindi non dovrebbe avere problemi in un eventuale approccio con Lega B e FIGC sul piano delle norme che regolano l’ingesso di nuovi proprietari nei club calcistici. Sul piano delle garanzie bancarie parrebbe complicato pensare ad alcun tipo di problema visto che “il 30% del fondo è infatti di proprietà di Credit Suisse, che nel 2010 ha acquisito le quote per una somma pari a 425 milioni di dollari. Gli investimenti sono molteplici e adottano una strategia ‘event-driving’, letteralmente guidata dagli eventi. L’intera struttura gestisce in totale sette fondi, ognuno adatto alla tipologia di investimento prevista. Non ha un ramo specifico o una corsia preferenziale, ma investe dove vede la possibilità di generare profitti. - si legge sul quotidiano - Lo sport, d’altronde, non sarebbe un terreno sconosciuto per York Capital: dal 2014 è co-proprietario dei Milwaukee Bucks, franchigia Nba che nel corso dell’ultimo quadriennio ha registrato un’impennata nei ricavi, oltre che nei risultati sul terreno di gioco”. La York Capital Management è inoltre già attiva in Italia avendo nell’ultimo anno acquistato il complesso delle terme di Saturnia in Toscana e ufficializzato la partecipazione alla riqualificazione di Porta Vittoria a Milano.