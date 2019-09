© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Torna la Champions League e La Gazzetta dello Sport per fare le carte all'edizione 2019/2020 della massima competizione continentale per club ha scelto di ascoltare il pensiero di chi questo torneo lo ha vinto: Alessandro Del Piero.

Sulla griglia di partenza l'ex capitano della Juve ha le idee chiare: "Fare i pronostici sulla Champions è dura, se sarà pazza ed esaltante come l’ultima. Dico Barcellona, City e ancora Liverpool davanti a tutte. La Juve è in seconda fila, ma solo per i risultati della scorsa stagione. In realtà la squadra è da pole. E attenti al Real Madrid che tornerà molto in alto"