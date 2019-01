© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alessandro Del Piero ha pubblicato un tweet per celebrare la Giornata della Memoria, che cade proprio oggi: “Mai essere indifferenti. Mai voltarsi dall’altra parte e mai dimenticare l’orrore.Questa è una giornata necessaria, per pregare,per porci delle domande,per sviluppare solidarietà e per guardare a ciò che accade oggi nel mondo con attenzione, un pò di apprensione e speranza.#ADP10”.