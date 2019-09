Il caso legato agli insulti razzisti ricevuti da Romelu Lukaku a Cagliari sta facendo discutere più o meno in tutti gli angoli del globo. In supporto dell'attaccante interista si è schierato anche il collega Demba Ba, oggi all'Istanbul Basaksehir. Sui suoi profili social il 34enne senegalese ha postato un articolo contenente le parole della Curva Nord rivolte a Lukaku , sottolineando: "Questa è la ragione per cui ho deciso di non giocare mai là quando ho potuto... E a questo punto spero che tutti i giocatori di colore vengano via dalla Serie A! Sicuramente non fermerà la loro stupidità e l'odio, ma almeno non influenzeranno le altre razze".

And here's the reason why I decided not to play there when I could... And at that point I wish all the black players would get out of this league! Surely it won't stop their stupidity and hate but at least they won't affect other races. https://t.co/whu1XexYmy

— Demba Ba (@dembabafoot) September 4, 2019