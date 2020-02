Di Caro (GdS): "Con Inter, Juve e Lazio la A ora è un thriller"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Con Inter, Juve e Lazio la A ora è un thriller". Questo il titolo di Andrea Di Caro, prima firma de La Gazzetta della Sport, a commento dell'ultima giornata di campionato: "All'improvviso la Serie A è diventata il campionato più equilibrato, emozionante e combattuto d’Europa. Inter e Lazio approfittano della frenata Juve e la classifica dice tre squadre in un punto. Gap colmati o normalizzazione juventina, sta di fatto che il dominio assoluto bianconero non c’è più. Non significa che la Juve non possa vincere anche questo scudetto, di certo per riuscire nella nona impresa consecutiva dovrà sudare tanto e ritrovare quella cattiveria e, soprattutto, quella fame che oggi Inter e Lazio dimostrano di avere più di lei".