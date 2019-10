Di Fusco sul Napoli: "Confusione sul modulo: indietro rispetto alle altre"

Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, ha parlato degli azzurri a Radio Sportiva: "Non è un momento felice per il Napoli e sembra che ci sia un po' di confusione sul modulo: non si riesce a capire dove Ancelotti vuole arrivare a terminare il lavoro iniziato l'anno scorso. Poi continua a cambiare molto e la squadra ha perso un po' di identità. Ancelotti? Come si fa a criticarlo per quello che è stato? Lo si fa per quello che sta avvenendo ora: si pensava che il Napoli fosse leggermente avvantaggiato per il fatto che era l'unica big a non aver cambiato allenatore e invece sembra che sia rimasto indietro. La Juve somiglia sempre più a Sarri, l'Inter a Conte, il Napoli non ad Ancelotti".