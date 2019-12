Di seguito la lista dei calciatori convocati dall'allenatore del Lecce, Fabio Liverani, in vista della sfida di domani contro il Brescia. Assente l'infortunato Imbula, a centrocampista manca anche lo squalificato Petriccione. Out Mancosu, non al meglio fisicamente. Ecco l'elenco completo.

Portieri - Bleve, Vigorito, Gabriel.

Difensori - Benzar, Rossettini, Calderoni, Dell'Orco, Gallo, Riccardi, Rispoli, Vera.

Centrocampisti - Maselli, Majer, Shakhov, Tabanelli, Tachtsidis.

Attaccanti - Lapadula, Babacar, Dubickas, Falco, Farias, Lo Faso, La Mantia.