Domani Hellas-Sassuolo, i convocati di De Zerbi: difesa decimata

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In vista della sfida di domani, tra Hellas Verona e Sassuolo, il tecnico neroverde Roberto De Zerbi continua ad avere diversi problemi in difesa, con Ferrari e Chiriches che continuano a non far parte dell'elenco di convocati diffuso dal club. Di seguito i giocatori chiamati per la trasferta in Veneto:

Portieri: Consigli, Russo, Turati.

Difensori: Kyriakopoulos, Marlon, Muldur, Peluso, Piccinini, Romagna, Toljan.

Centrocampisti: Djuricic, Duncan, Ghion, Locatelli, Magnanelli, Obiang, Traorè.

Attaccanti: Berardi, Boga, Caputo, Defrel, Raspadori.