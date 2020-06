Dramma Zanardi. Prof. Scolletta: "C'è cauto ottimismo. Grave il quadro neurologico"

vedi letture

Nuovi aggiornamenti dallo Scotte di Siena, dove è in coma farmacologico Alex Zanardi. Intervistato da Sky, il dottor Sabino Scolletta, direttore del dipartimento di emergenza-urgenza, fornisce le ultime notizi: “Quando l’abbiamo accolto ieri le condizioni cardio-respiratorie erano piuttosto instabili. Purtroppo il trauma ha causato una lesione cerebrale importante, che ha avuto delle ripercussioni cardio-respiratorie. Durante la notte le condizioni si sono stabilizzate e da una quindicina di ore i parametri cardio-circolatori restano stabili, come quelli respiratori, il che ci fa esprimere un cauto ottimismo. Resta li fatto che si tratta di un paziente in gravi condizioni neurologiche, che è intubato: è bene adattato alla ventilazione meccanica, però i parametri sistemici rientrano nei range di normalità. Per questo c’è cauto ottimismo. Resta grave il quadro neurologico, su cui è difficile sbilanciarsi”.

Valuterete un possibile risveglio all’inizio della prossima settimana?

“È possibile e probabile. Tutto dipenderà dal quadro clinico: un trauma cranico può avere anche una evoluzione repentina, non ce l’auguriamo in nessun modo. Se le condizioni dovessero rimanere tali e se nei primi giorni della prossima settimana le condizioni ce lo consentiranno potremmo, con una decisione collegiale, iniziare a valutare di ridurre la sedazione”.

Ci potrebbero essere danni alla vista

“Potrebbe manifestarsi appena le condizioni consentiranno di valutarlo, perché il trauma facciale è stato di notevole entità: c’è stata una lesione delle orbite, i nervi ottici possono essere stati coinvolti dall’impatto. Al momento non è possibile definire quale potrebbe essere li tipo di lesione alla vista che potrebbe avere:”