Emergenza Coronavirus, Berlusconi: "Milano non è in ginocchio, sono orgoglioso"

vedi letture

Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, ha parlato della crisi legata al Coronavirus in una lunga intervista concessa a La Stampa: "Un Paese come l'Italia dovrebve avre al governo persone con maggiore esperienza, con un passato adeguato. Ma sono gli italiani ad aver portato quelle che ci sono ora a Palazzo Chigi, spero che in futuro ci ripensino". Poi sulla mancata solidarietà da parte degli altri paesi europei ha aggiunto: "L'atteggiamento iniziale è stato deludente. Se l'Europa mancasse questa prova e non dimostrasse di essere una comunità solidale, fallirebbe per sempre". Sugli aiuti dai paesi comunisti invece: "Siamo in guerra e ben vengano gli aiuti anche se il nostro giudizio politico sul sistema comunista non cambia". Infine, su Milano in ginocchio: "Milano soffre ma non è in ginocchio. Sono orgoglioso della mia città, della mia regione, del mio Paese per come stiamo affrontando questo disastro".