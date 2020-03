Emergenza Coronavirus, Boccia: "Nessuna Regione ce l'avrebbe fatta da sola"

Nel corso dell'intervista concessa a Sky Tg 24, il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia si è soffermato sul ruolo delle Regioni: "Se l'autonomia è sussidiarietà è un conto, se l'autonomia è fare da soli perché si pensa di fare meglio la risposta è no perché crolli. Nessuna Regione ce l'avrebbe fatta da sola, sarebbero crollate tutte. L'organizzazione sanitaria è regionale ma se non ci fosse lo Stato non ci sarebbe quasi nulla se non le cose che erano nei depositi, anche abbastanza modesti e piccoli sui territori".