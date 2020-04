Emergenza Coronavirus, Boccia: "Non c'è una data per la fase due. Dobbiamo costruirla"

Il ministro degli affari regionali, Francesco Boccia, ha parlato a Radio Capital di quella che sarà la prossima fase dell'emergenza Coronavirus.: "Quattro maggio? Francamente non c'è una data, non ne abbiamo parlato ieri, penso sia una valutazione che il consiglio dei ministri dovrà fare dentro i se e dovrà passare tramite il Presidente del Consiglio. La fase due dovremo costruirla insieme, maggioranza e opposizione, regioni, comuni e scienziati: loro daranno l'opinione, ma poi le scelte saranno politiche. La fase due è l'interruttore generale che si riaccende. Non possiamo mettere su ON un solo interruttore, ma dobbiamo ripartire gradualmente. Chi fa commercio all'ingrosso e al dettaglio ha un basso grado di rischio, un farmacista ora è aperto e ha un alto grado di rischio".