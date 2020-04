Emergenza Coronavirus. Campania, il Piano Socio Economico per la crisi: stanziati 604mln

vedi letture

Vincenzo De Luca, Governatore della Campania, ha stilato con l'aiuto di istituzioni locali, gruppi politici e organizzazioni varie il Piano Socio Economico della Regione Campania contro la crisi, stanziando oltre 604 milioni di euro. E' questo ciò che emerge da una nota diramata dalla Regione stessa. Diverse sono le misure per contrastare la crisi, tra cui spiccano le seguenti: contributo alle famiglie con disabili; pensioni al minimo portate a 1.000 euro per due mesi; contributo di 2.000 euro alle imprese commerciali, artigiane e industriali; bonus a professionisti e lavoratori autonomi; bonus alle aziende agricole e delle pesca; 30 milioni per il comparto del turismo.

Garantisce De Luca. Il presidente della Regione Vincenzo De Luca racconta questo piano in diretta streaming: "Questo sforzo enorme non servirà a nulla se non usciremo dall'epidemia. Per questo ripeto il mio appello ad essere responsabili, a non rilassarsi perché i due fine settimana che abbiamo davanti sono decisivi per avviarci al superamento della crisi. Se in queste due settimane adottiamo comportamenti di massa irresponsabili noi torniamo accapo l'appello a tutti è ad avere il massimo di responsabilità e rigore. Se sara così possiamo cominciare a guardare in fondo al tunnel altrimenti dobbiamo soffrire ancora parecchio", le sue parole riportate da Repubblica.it.