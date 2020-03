Emergenza Coronavirus, Decaro (ANCI): "Nuovo provvedimento darà aiuto ai bisognosi"

vedi letture

Antonio Decaro, sindaco di Bari, è intervenuto durante la conferenza stampa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in qualità di presidente dell'ANCI: "Abbiamo messo in campo tutte le energie delle nostre comunità, attraverso le donazioni e la nostra rete straordinaria di volontari. Il provvedimento ci permette di avere liquidità immediata e di dare aiuto a chi ne avrà bisogno. Le risorse aggiuntive saranno distribuite in base agli indici di povertà. Faremo la nostra parte e non lasceremo indietro nessuno".