Emergenza Coronavirus. Fontana: "Siamo sulla buona strada, ma non abbassiamo la guardia"

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha parlato in conferenza spiegando che il trend è in fase di stabilizzazione, ma che non bisogna pensare di essere usciti dall'emergenza dovuta al Coronavirus: “Non ho ancora i numeri ufficiali, ma dalle indicazioni che mi arrivano stiamo proseguendo sulla buona strada e stiamo mantenendo una linea non più in salita, ma neanche in discesa. Non stiamo andando in progressione che è un dato che ci dà grande speranza, ma non bisogna abbassare la guardia. Oggi ho visto più gente e macchine in giro come se le discrete notizie arrivate negli ultimi giorni avesse convinto i nostri cittadini a uscire e non va bene. Se riprendiamo la vita normale senza seguire le direttive rischiamo un nuovo aumento dei contagi, dobbiamo continuare a mantenere le indicazioni che stiamo seguendo da qualche settimana e non vanificare gli sforzi fatti.- continua Fontana - Nel pomeriggio ci sarà una riunione di giunta importante in cui verranno messi a disposizione 60milioni a sostegno delle famiglie con un Isee pari o minore di 30mila euro”.