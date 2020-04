Emergenza Coronavirus. I ciclisti: "Vogliamo tornare ad allenarci dopo Pasqua"

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione Corridori Ciclisti Professionisti Italiani (ACCPI) riunitosi virtualmente ieri per parlare della situazione creatasi a causa della pandemia Coronavirus ha deciso di inviare una lettera ai ministri Spadafora (Sport e Politiche Giovanili), Catalfo (Politiche Sociali) e Speranza (Salute) chiedendo di inserire anche gli atleti di vertice nazionale nelle categorie di lavoratori che potranno tornare a svolgere la propria attività qualora dopo Pasqua dovesse esserci un alleggerimento delle misure in essere. "Riteniamo indispensabile fare una richiesta formale al governo perché prenda in considerazione la peculiarità del nostro sport e dia la possibilità, ai nostri atleti, di riprendere il loro lavoro inserendoli nel prossimo DPCM. - ha spiegato il presidente dell'associazione Cristian Salvato - Ovviamente non dimentichiamo il dramma di vite umane che ogni giorno questo virus ci sta portando via, lasciando nella sofferenza tantissime famiglie. Sarebbe inappropriato, in questo momento, pensare alle gare, alla gioia e al momento di festa che una manifestazione sportiva rappresenta. A questo penseremo più avanti ma già ora dobbiamo tutelare i nostri ragazzi e ragazze, che con il loro lavoro devono mantenere la propria famiglia, per questo d'accordo con la Federazione Ciclistica Italiana abbiamo atteso il momento propizio per far sentire la nostra voce”.