Emergenza Coronavirus, il commento di Tuttosport: "Il calcio non poteva restare immune"

"C'erano stati i giocatori della Pianese e anche Favalli della Reggiana. Ma l'impatto di Rugani, calciatore 1, è stato potente proprio come il secondo caso, Gabbiadini, è sembrato scontato. Il calcio non poteva restare immune. Politici e virologi hanno opinato in libertà su partite a porte aperte o chiuse, pensando alla salute dei tifosi, ma non ci vuole uno scienziato per intuire che il contagio tra calciatori è più probabile tra tante partite d'allenamento piuttosto che in una sola partita ufficiale. Più rischiosa una settimana d'allenamento di una stretta di mano". Così, Sandro Sabatini, giornalista di Sport Mediaset commenta su Tuttosport i primi casi di positività al coronavirus nel calcio italiano.