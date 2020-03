Emergenza Coronavirus. Maddaloni: "Come si può pensare di far ripartire la A a maggio?"

L'assistente di Roberto Donadoni allo Shenzen, Massimiliano Maddaloni, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dell'emergenza Coronavirus in Cina: "Con le misure adottate il problema è stato superato. L'epidemai sta finendo e forse a maggio ricominceremo a giocare. Non so come si pensa di poterlo fare anche in Italia. Ancora la gente non si rende bene conto di quello che sta succedendo e sto pensando di far venire in Cina la mia famiglia. Nell'ultimo mese siamo stati in Spagna, Italia ed Emirati Arabi: non ci è stato fatto nessun controllo".