Emergenza Coronavirus. Pillon: "Ripresa graduale. Servono 2-3 settimane di preparazione"

Intervistato da Tuttobari.com l'esperto tecnico Bepi Pillon, che ha recentemente interrotto il proprio rapporto con il Cosenza, ha parlato della situazione che vive il nostro calcio spiegando che la Serie C è la categoria che rischia maggiormente di non ripartire: “Bisognerà procedere per gradi, ci vorranno due o tre settimane di preparazione prima di tornare in campo in gare ufficiali. La Serie C mi sembra quella che rischia maggiormente visto che potrebbe scegliere di non tornare a giocare anche perché in questa categoria giocare senza pubblico arreca un danno economico non indifferente. - continua Pillon - Il Bari? Deve comunque puntare alla promozione. La Reggina è lontana, ma nel calcio mai dire mai. In caso di spareggi promozione, spero che i galletti possano tornare in B, e poi in A. La categoria adeguata ai biancorossi, per le qualità della piazza, è la massima serie.”