Emergenza Coronavirus, sabato 5 mila multe. 50 erano positivi, il governo studia stop fino al 18

Sabato nero per il rispetto delle regole, in particolare del divieto sugli spostamenti. Con un'impennata di multe. Ne scrive il Corriere della Sera: nonostante i controlli siano stati minori (203mila contro i 210 mila di venerdì), le infrazioni sono schizzate verso l'alto. Quasi cinquemila multe (4.942 per la precisione) sono state infatti elevate nei confronti di cittadini che violavano le normative. Tra questi, anche 50 positivi al Covid-19, che ora rischiano ben più della sanzione amministrativa (comunque non lieve: da 400 a 3.000 euro). Una situazione che porta il Viminale ad aumentare i controlli. In attesa che lo stop venga prorogato: il governo ha già deciso ed è al lavoro per il nuovo decreto. Avanti così almeno fino al 18 aprile, poi si valuterà.