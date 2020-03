Emergenza Coronavirus - Salvini: "Il Parlamento deve riaprire. Decreto incompleto"

Nel corso del programma Non è l'Arena su La 7, è intervenuto il leader della Lega Nord Matteo Salvini. Ecco le sue parole riprese da PoliticaNews.it.

Su dialogo con Conte: "Sono venuto a Roma apposta: vorremmo lavorare; da Conte però non ricevo risposte. Tutte le categorie sono al lavoro, a parte noi...".

Su chiusura Parlamento: "E' un momento troppo delicato: non può rimanere chiuso. Noi chiederemo a Mattarella di intervenire su ciò. Durante la Seconda Guerra Mondiale si riunivano tutti al gabinetto di guerra, con Churchill. Per sconfiggere il nemico in quella guerra tutti su unirono e compattarono... Noi ad oggi ci attacchiamo a Facebook e dobbiamo aspettare ed accettare".

Su Decreto Cura Italia: "E' incompleto: non basta poi dire agli italiani di stare a casa. Gli anziani vanno tutelati ed assistiti. Poi bisogna intervenire per tutelare le partite Iva: non è possibile che ci siano bambini di Serie A e di Serie B".

Su conflitto stato-Regioni: "Assurdo parlare di negligenza delle regioni: governatori di colore politico diverso stanno lavorando egregiamente. Zaia e Fontana stanno lavorando egregiamente: un mese fa c'era il primo morto per Coronavirus; loro istituirono zona rossa e furono criticati. Ora invece...".

Su Conte: "C'è un problema di democrazia: non è possibile che si prendano decisioni a mezzanotte che gravano sulle spalle di tantissimi italiani. Questo non è tollerabile".